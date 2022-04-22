Лотерея драфта НХЛ — 2022 состоится 10 мая. Розыгрыш определит обладателей первых 2 пиков
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Лотерея драфта Национальной хоккейной лиги назначена на 10 мая, сообщает пресс-служба НХЛ.
Отмечается, что в этом году розыгрыш определит обладателей первых двух общих пиков, а не трёх, как было в последние годы. Команды могут подняться максимум на 10 позиций. На общий первый номер будут претендовать только 11 клубов.
Наивысшие шансы на первый номер драфта будут у команды, занявшей 32-е место (18,5%). У 31-й – 13,5%, у 30-й – 11,5%. Минимальные шансы — у команд с 16-го и 17-го места (0,5%).
Ранее североамериканские издания включали в топ-30 предстоящего драфта НХЛ сразу четверых российских игроков — Ивана Мирошниченко, Данилу Юрова, Павла Минтюкова и Александра Перевалова. Фаворитами предстоящего драфта называют Шейна Райта и Логана Кули.
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