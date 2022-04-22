Галлан: мне нравится побеждать, но ещё больше я доволен тем, как играет «Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру команды после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3).



«Я доволен тем, как мы сыграли в последних встречах. В некоторых из них мы играли с командами, которые не попали в плей-офф, но мы всё равно сконцентрировались на своём выступлении. Мне нравится побеждать, но я определённо больше доволен тем, как мы играем. Надеюсь, что мы сможем продолжить показывать такой хоккей в следующих четырёх играх и в плей-офф», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.



«Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 108 очков после 78 проведённых встреч.