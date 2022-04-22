Галлан: мне нравится побеждать, но ещё больше я доволен тем, как играет «Рейнджерс»
Поделиться
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру команды после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3).
«Я доволен тем, как мы сыграли в последних встречах. В некоторых из них мы играли с командами, которые не попали в плей-офф, но мы всё равно сконцентрировались на своём выступлении. Мне нравится побеждать, но я определённо больше доволен тем, как мы играем. Надеюсь, что мы сможем продолжить показывать такой хоккей в следующих четырёх играх и в плей-офф», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.
«Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 108 очков после 78 проведённых встреч.
Комментарии
- 22 апреля 2022
-
14:50
-
14:47
-
14:42
-
14:38
-
13:54
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:04
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:24
-
09:10
-
08:48
-
08:38
-
08:30
-
08:28
-
08:16
-
07:58
-
07:18
-
07:16
-
07:09
-
07:06
-
06:47
-
06:36
-
06:32
-
06:27
-
06:25
Партнерский контент