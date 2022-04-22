«Локомотив» готовится играть без легионеров в следующем сезоне
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Президент «Локомотива» Юрий Яковлев рассказал, что ярославский клуб собирается выступать без легионеров в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Да, мы готовимся к тому, что легионеров не будет. Если кто-то появится из тех, кто нам подойдёт, то пригласим. Но сейчас мы готовимся к тому, чтобы играть без легионеров», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ранее стало известно, что Министерство спорта РФ рассмотрит вариант с изменением лимита на легионеров, сократив его с пяти иностранных игроков в клубе до трёх.
«Локомотив» в регулярном сезоне КХЛ-2021/2022 занял шестое место в таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф уступив ЦСКА (0-4).
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