Яковлев: у «Локомотива» есть гарантии по бюджету. Не знаю, как будут развиваться события

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев рассказал о бюджете клуба на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги.



«Бюджет клуба? Гарантии от РЖД есть, и мы обязаны были предоставить их лиге. На данный момент никакой угрозы нет. Как будут развиваться события дальше, пока не знаю. Но хочется верить, что всё будет стабильно.

Предсезонные планы сейчас обсуждаются. Утвердительно можно сказать, что первый турнир будем играть в Уфе. Планируются ещё пару контрольных игр. На сегодняшний день пока так, но могут быть изменения», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



«Локомотив» в регулярном сезоне КХЛ-2021/2022 занял шестое место в таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф уступив ЦСКА (0-4).