Президент «Локомотива»: ситуация с Буше стала шоком для нас

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев рассказал о ситуации с экс-нападающим ярославского клуба Ридом Буше.



«Что касается Буше, то не очень хочется комментировать. Скажу только одно – ситуация стала полной неожиданностью для нас. 11 лет назад человек что-то сделал, и мы даже теоретически не могли знать об этом. Поэтому, конечно, это было шоком для нас, тем более что он был игроком первого состава, на нём строилась лидерская тройка. Конечно, всё это было неприятно. Что касается его увольнения, то мы разбираемся в вопросе. Думаю, что через месяц наступит полная ясность», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, «Локомотив» расторг контракт с американским форвардом в феврале 2022 года.