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«Я уже не знаю, куда его усиливать». Президент «Локомотива» — о тренерском штабе

«Я уже не знаю, куда его усиливать». Президент «Локомотива» — о тренерском штабе
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Президент «Локомотива» Юрий Яковлев рассказал о возможном усилении тренерского штаба перед началом следующего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Сейчас такая ситуация, что по всем позициям ищем игроков. Повторюсь, игроков не хватает. Слава богу, у нас есть своя стратегия, которая на данный момент очень важна. Вратарская позиция нас очень беспокоит. Но ищем, ищем.

Будем ли усиливать тренерский штаб? Я уже не знаю, куда его усиливать. Я считаю, что Игорь Валерьевич вместе со своими помощниками вполне квалифицированы. Мощная тренерская бригада, которая способна решать самые высокие задачи», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, действующий главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин возглавил клуб в сентябре 2021 года и вывел его в первый раунд Кубка Гагарина — 2022.

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