В «Локомотиве» объяснили продление контракта с Егором Авериным

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Егором Авериным, а также переговоры о подписании соглашения с голкипером Ильёй Коноваловым.



«Коновалов? Не хочется ничего комментировать, потому что это вопрос переговоров. Во-первых, у него действующий контракт. А во-вторых, дело ещё не дошло до конкретных переговоров. Когда он освободится, и будут предложения, тогда и будем рассматривать. Сейчас он на контракте, и тут не о чём говорить.



Аверин? Да, у него были неудачные сезоны. Где-то он сам занижал свои возможности. Верим в него. Тем более сейчас такое время, что молодым игрокам не хватает опытных», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.