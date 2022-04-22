В «Локомотиве» допустили возможность ухода от своего принципа в селекционной работе
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Президент «Локомотива» Юрий Яковлев рассказал о возможной смене принципа подхода клуба в селекционной работе.
«Готовы ли платить компенсации за ОСА или будем продолжать следовать своему принципу подписывать только свободных агентов? Да, вы правы, что мы всегда следовали принципу и старались не покупать игроков. Сейчас ситуация такая, что, может быть, и будем готовы потратиться. Всё будет зависеть от того, как будет идти селекционная работа», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, «Локомотив» в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 занял шестое место в таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 уступив ЦСКА (0-4).
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