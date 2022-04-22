«Барыс» сообщил о подписании новых контрактов с четырьмя хоккеистами

Казахстанский «Барыс» на официальном сайте сообщил о продлении контрактов с защитниками Адилем Бекетаевым и Егором Шалаповым, а также нападающими Кириллом Савицким и Антоном Сагадеевым.
Отмечается, что хоккеисты подписали двусторонние соглашения сроком на один сезон (до 30 апреля 2023 года).
Бекетаев пополнил систему «Барыса» прошлым летом. Большую часть сезона он провёл в «Номаде». В регулярном чемпионате Казахстана Бекетаев сыграл 29 матчей, за которые набрал 20 (9+11) баллов. В плей-офф за 11 встреч записал в свой актив 8 (1+7) очков. 9 марта 2022 года хоккеист дебютировал в КХЛ.
Шалапов находится в системе клуба с 2016 года. В прошлом сезоне защитник выходил на лёд в 47 встречах «Барыса» в КХЛ (включая 4 в плей-офф) и заработал 5 (1+4) баллов.
Савицкий вернулся в «Барыс» летом 2021 года и провёл свой первый сезон в КХЛ. За это время он сыграл 46 встреч (включая 5 в плей-офф), заработав 18 (6+12) очков.
Сагадеев прошлый сезон начинал в «Локомотиве», но решил вернуться в «Барыс», в системе которого он с небольшим перерывом выступал с 2009 года. В 20 матчах прошлого сезона в составе казахстанского коллектива (включая 5 в плей-офф) нападающий забросил три шайбы.
- 22 апреля 2022
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