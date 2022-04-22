В возрасте 70 лет скончался 5-кратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаля» Лефлёр

Ги Лефлёр, пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс», скончался в возрасте 70 лет, сообщает CBC.ca.



Причина смерти остаётся неизвестной. Отмечается, что в последние годы жизни Лефлёр испытывал проблемы со здоровьем. В сентябре 2019 года ему сделали операцию на сердце, а через два месяца — операцию на лёгких. Затем, в октябре 2020 года, у него случился рецидив рака лёгких.



За свою карьеру Лефлёр выступал за «Квебек Ремпартс» (1969-1971), «Монреаль Канадиенс» (1971-1985), «Нью-Йорк Рейнджерс» (1988-1989) и «Квебек Нордикс» (1989-1991). Он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Хабс» в 1973, 1976, 1977, 1978, 1979 годах. Всего на его счету 1126 матчей в НХЛ, в которых он забросил 560 шайб и отдал 793 голевые передачи.