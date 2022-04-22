Форвард «Торонто» во время матча пересмотрел момент столкновения с Кучеровым

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 8:1.

В одном из эпизодов матча нападающий «кленовых листьев» Митчелл Марнер столкнулся в средней зоне с форвардом «молний» Никитой Кучеровым. Сразу после этого канадец схватился за ногу и поехал на свою скамейку запасных, судя по всему, получив травму. Марнер достал планшет и с недовольным выражением лица пересмотрел момент столкновения с Кучеровым, что-то эмоционально сказав своему партнёру, сидевшему рядом.

Видео момент можно посмотреть здесь.

Напомним, в матче с «Торонто» Кучеров забил гол и отдал передачу.