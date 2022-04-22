«Мораль истории — не прикасайтесь к Капризову». The Athletic о жёсткой игре против Кирилла

Журналист The Athletic Майкл Руссо подвёл итоги встречи регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Ванкувер Кэнакс».

«Последним игроком, атаковавшим Кирилла Капризова, был Эвандер Кейн. То нападение на российского форварда спровоцировало серьёзный замес, а также оскорбительный жест с показом среднего пальца в адрес нападающего «Эдмонтона». За всем этим последовала кампания болельщиков по оплате штрафа за жест, который сделал бросившийся на помощь Кириллу Хартман, в итоге собравшая $ 30 тыс., которые американский форвард «Миннесоты» пожертвовал в детский благотворительный фонд.



В четверг вечером защитник «Ванкувер Кэнакс» Люк Шенн хорошенько проверил Капризова мощным силовым приёмом, заставившим звезду «Уайлд» скривиться от боли, после чего ещё раз «прописал» российскому нападающему перед воротами своей команды.



Вскоре «Кэнакс» вышли вперёд в счёте, а новичок-громила «Миннесоты» Ник Делорье, подписанный «Уайлд» в том числе для того, чтобы защищать от таких атак лидеров команды, взял это на заметку и вынудил Шенна драться, хотя тот поначалу отказывался. Спустя 95 секунд после случившейся потасовки Капризов отдал голевую передачу на Матса Цуккарелло, сравнявшего счёт и повернувшего ход встречи в пользу «Уайлд», которые тотально доминировали в третьем периоде, оформив победу со счётом 6:3 и серьёзно подорвав шансы «Кэнакс» на выход в плей-офф Кубка Стэнли.



Сам россиянин в третьем периоде добавил к своей голевой передаче заброшенную шайбу и ещё один ассист. Ему не хватает лишь трёх очков для того, чтобы достичь отметки в 100 набранных баллов. Мораль истории такова: не прикасайтесь к Капризову», — приводи слова Руссо The Athletic.