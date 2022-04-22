«Он нам очень помог». Главный тренер «Миннесоты» — о Делорье, вступившемся за Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал момент матча регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс», в котором нападающий Николя Делорье заступился за одноклубника Кирилла Капризова и вступил в драку с защитником «косаток» Люком Шенном.



«Считаю, что это очень помогло. Соперники думали, что им будут позволены определённые вольности в обращении с нашими игроками. И не так важно, идёт речь о Кирилле или о ком-то другом. Думаю, Делорье знал, что делает», — приводит слова Эвасона The Athletic.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3. Шенн сначала применил мощный силовой приём против Капризова, после чего ещё раз ударил российского нападающего перед воротами своей команды.