RMNB: Макгуайр в 2013-м заявил, что Овечкину больше никогда не покорится отметка в 50 шайб

RMNB рассказал о забавной ситуации, которая сложилась с бывшим журналистом NBC Пьером Макгуайром в отношении российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«В среду в Лас-Вегасе Алекс Овечкин забросил свою 50-ю шайбу в сезоне 2021-2022. До отметки в полсотни голов он добрался уже в девятый раз в карьере. Столько же раз это удавалось сделать лишь Уэйну Гретцки и Майку Босси.



В 2013-м, однако, спустя 10 дней после старта укороченного из-за локаута первенства, ныне вице-президент «Оттавы Сенаторз», а в прошлом спортивный аналитик на телеканале NBC Пьер Макгуайр заявил, что Ови никогда больше не покорится отметка в 50 шайб за сезон.



Дело в том, что перед началом кампании-2012/2013 Ови на протяжении двух лет не мог забить даже 20 голов при том, что «Кэпс» после нескольких кряду пролётов мимо плей-офф стали проповедовать защитный хоккей сперва под руководством Брюса Будро, а затем и Дэйла Хантера. С тех пор вс изменилось…



В укороченном первенстве-2012/2013 Овечкин забросил 32 шайбы в 48 встречах (он шёл по графику 54 голов, если бы в том году были сыграны стандартные 82 матча) и в третий раз в своей карьере получил «Харт Трофи», будучи признанным MVP лиги. Он также поразил ворота как минимум 50 раз в каждой из последующих трёх кампаний, потом в сезоне-2018/2019, и сейчас, в текущем первенстве.



36-летний Ови является теперь самым возрастным хоккеистом в истории НХЛ, которому покорился рубеж в 50 голов. Ранее этот рекорд принадлежал Джону Буцику, установившему его в 35-летнем возрасте в сезоне-1970/1971», — говорится в сообщении.