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«Со стороны Шенна это было слишком». Делорье — о грубой игре против Капризова

«Со стороны Шенна это было слишком». Делорье — о грубой игре против Капризова
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Николя Делорье прокомментировал момент матча регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс», в котором заступился за одноклубника Кирилла Капризова и вступил в драку с защитником «косаток» Люком Шенном.

«Мне лично очень не понравился ни первый силовой приём против Кирилла, ни последовавший за этим тычок. Со стороны Шенна это было слишком. Он не хотел драться, но я не оставил ему выбора», — приводит слова Делорье The Athletic.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3. Шенн сначала применил мощный силовой приём против Капризова, а затем ещё раз ударил российского нападающего перед воротами своей команды.

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