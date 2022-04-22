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ЦСКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на третий матч финала Кубка Гагарина

Стали известны составы ЦСКА и «Металлурга» на третий матч финала Кубка Гагарина
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Стали известны составы ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» на третий матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве, начало — в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА:

Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Андронов – Плотников;
Киселевич – Диц, Окулов – Каменев – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Гилмор — Грудинин, Карнаухов — Мингачёв — Абрамов.

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;
Хабаров – Хультстрём, Лайпсик – Майе — Голдобин;
Дронов – Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;
Николаев, Кошелев – Неколенко – Виделль; Юров.

Напомним, счёт в серии — 1-1.

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