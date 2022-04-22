Гретцки об ушедших из жизни Лефлёре и Босси: на этой неделе мы потеряли двух легенд хоккея

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки в одной из своих социальных сетей выразил соболезнования в связи со смертью Ги Лефлёра и Майка Босси.
«На этой неделе мы потеряли двух легенд хоккея. Для меня было честью играть с ними. Мои мысли и молитвы с их семьями», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 22 апреля, пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» Ги Лефлёр скончался в возрасте 70 лет. Причина смерти остаётся неизвестной. Отмечалось, что в последние годы жизни Лефлёр испытывал проблемы со здоровьем. В сентябре 2019 года ему сделали операцию на сердце, а через два месяца — операцию на лёгких. Затем, в октябре 2020 года, у него случился рецидив рака лёгких. 15 апреля ушёл из жизни четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси.
- 22 апреля 2022
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