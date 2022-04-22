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Трое российских хоккеистов посетят Белый дом в составе «Тампы»

Трое российских хоккеистов посетят Белый дом в составе «Тампы»
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Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» в понедельник, 25 апреля, посетят Белый дом в качестве гостей президента США Джо Байдена, сообщает североамериканский журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что там же должна пройти церемония награждения обладателей Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов. Среди хоккеистов «молний» будут три российских игрока: голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.

Игроки «Тампы» впервые посетят Белый дом, несмотря на три Кубка Стэнли. После первого чемпионского кубка, завоёванного в сезоне-2003/2004, случился локаут, из-за чего команда не смогла приехать в Белый дом. После следующего чемпионства, 2020 года, также не получилось совершить визит из-за пандемии коронавируса.

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