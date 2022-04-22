Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский хоккеист принял румынское гражданство, чтобы сыграть на чемпионате мира — 2022

Российский хоккеист принял румынское гражданство, чтобы сыграть на чемпионате мира — 2022
Комментарии

Российский нападающий Евгений Скачков принял румынское гражданство, чтобы принять участие в чемпионате мира 2022 года, сообщает «Белорусский хоккей».

37-летний Скачков, последние три сезона выступающий за румынские клубы, сыграет со сборной во втором по силе дивизионе ЧМ-2022.

Нападающий за свою карьеру успел поиграть за ЦСКА, московский «Спартак», «Трактор», СКА, «Ак Барс», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи», «Югру» и «Ладу». В Континентальной хоккейной лиге Скачков принял участие в 433 встречах, в которых забросил 90 шайб и отдал 99 результативных передач при общем показателе полезности «+1».

Кроме того, в сезоне-2017/2018 нападающий защищал цвета минской «Юности», где набрал 18 (7+11) очков в 24 матчах.

Потерянное поколение. Какие хоккейные турниры Россия пропустит в 2022 году Потерянное поколение. Какие хоккейные турниры Россия пропустит в 2022 году
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022