Российский хоккеист принял румынское гражданство, чтобы сыграть на чемпионате мира — 2022
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Российский нападающий Евгений Скачков принял румынское гражданство, чтобы принять участие в чемпионате мира 2022 года, сообщает «Белорусский хоккей».
37-летний Скачков, последние три сезона выступающий за румынские клубы, сыграет со сборной во втором по силе дивизионе ЧМ-2022.
Нападающий за свою карьеру успел поиграть за ЦСКА, московский «Спартак», «Трактор», СКА, «Ак Барс», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи», «Югру» и «Ладу». В Континентальной хоккейной лиге Скачков принял участие в 433 встречах, в которых забросил 90 шайб и отдал 99 результативных передач при общем показателе полезности «+1».
Кроме того, в сезоне-2017/2018 нападающий защищал цвета минской «Юности», где набрал 18 (7+11) очков в 24 матчах.
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