Гашек: если НХЛ допустит россиян до матча «Сан-Хосе» — «Нэшвилл», это будет непростительно

Известный чешский голкипер Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» высказался резко против участия российских хоккеистов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» — «Нэшвилл Предаторз».
«Матч НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» — «Нэшвилл Предаторз» должен состояться в октябре в Праге. Если НХЛ (учитывая ситуацию) захочет допустить к участию в этом матче любого российского игрока, я сочту это непростительным поступком», — говорится в сообщении.
Команды дважды встретятся друг с другом 7 и 8 октября в рамках стартовых встреч нового сезона НХЛ. Матчи должны пройти в столице Чехии — Праге.
Отметим, что на данный момент в составе «Нэшвилла» числится лишь один российский хоккеист — форвард Яков Тренин. За «Сан-Хосе» выступают трое россиян: защитники Николай Кныжов и Артемий Князев, а также нападающий Александр Барабанов.
- 22 апреля 2022
-
20:57
-
20:32
-
20:06
-
19:56
-
19:20
-
18:57
-
18:34
-
18:13
-
17:43
-
17:19
-
16:55
-
16:32
-
15:59
-
15:39
-
15:23
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:56
-
14:53
-
14:50
-
14:47
-
14:42
-
14:38
-
13:54
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:04
-
10:45