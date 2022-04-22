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Гашек: если НХЛ допустит россиян до матча «Сан-Хосе» — «Нэшвилл», это будет непростительно

Гашек: если НХЛ допустит россиян до матча «Сан-Хосе» — «Нэшвилл», это будет непростительно
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Известный чешский голкипер Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» высказался резко против участия российских хоккеистов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» — «Нэшвилл Предаторз».

«Матч НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» — «Нэшвилл Предаторз» должен состояться в октябре в Праге. Если НХЛ (учитывая ситуацию) захочет допустить к участию в этом матче любого российского игрока, я сочту это непростительным поступком», — говорится в сообщении.

Команды дважды встретятся друг с другом 7 и 8 октября в рамках стартовых встреч нового сезона НХЛ. Матчи должны пройти в столице Чехии — Праге.

Отметим, что на данный момент в составе «Нэшвилла» числится лишь один российский хоккеист — форвард Яков Тренин. За «Сан-Хосе» выступают трое россиян: защитники Николай Кныжов и Артемий Князев, а также нападающий Александр Барабанов.

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