Александр Овечкин поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Вегасом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал реакцию болельщиков на его голы в гостевом матче с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ), а также вспомнил победу в Кубке Стэнли и финальные матчи в Вегасе.

«Очень круто. У нас много болельщиков во всех городах. Они пришли посмотреть игру и поболеть за нас, так что спасибо им.



Вегас? Очевидно, с данным местом связано много отличных воспоминаний. Они останутся здесь навсегда», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Напомним, благодаря голам в матче с «Вегасом» Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 21 заброшенной шайбы. Хоу находится на втором месте по этому показателю. Он забил 801 гол. На счету Овечкина 780 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.