Чайковски пропустит ЧМ-2022 из-за риска не продлить контракт с «Сибирью» в случае травмы

Защитник «Сибири» Михал Чайковски не сыграет за сборную Словакии на чемпионате мира — 2022. После двух тренировок в рамках подготовки к турниру хоккеист покинул расположение команды.
«Михал Чайковски общался со своим клубом из Новосибирска и с агентом. Ему сказали, что в случае травмы его контракт не будет продлён, поэтому он решил остаться дома, чтобы не рисковать», — приводит слова помощника генерального менеджера сборной Ото Гашчака сайт Федерации хоккея Словакии.
Напомним, срок действующего соглашения Чайковски с «Сибирью» рассчитан до 30 апреля 2023 года.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия). Сборная Словакии сыграет в группе А вместе с командами Канады, Казахстана, Германии, Дании, Швейцарии, Италии и Франции. Сборная России пропустит предстоящий турнир из-за дисквалификации Международной федерации хоккея.
- 22 апреля 2022
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