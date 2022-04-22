Чайковски пропустит ЧМ-2022 из-за риска не продлить контракт с «Сибирью» в случае травмы

Защитник «Сибири» Михал Чайковски не сыграет за сборную Словакии на чемпионате мира — 2022. После двух тренировок в рамках подготовки к турниру хоккеист покинул расположение команды.



«Михал Чайковски общался со своим клубом из Новосибирска и с агентом. Ему сказали, что в случае травмы его контракт не будет продлён, поэтому он решил остаться дома, чтобы не рисковать», — приводит слова помощника генерального менеджера сборной Ото Гашчака сайт Федерации хоккея Словакии.



Напомним, срок действующего соглашения Чайковски с «Сибирью» рассчитан до 30 апреля 2023 года.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия). Сборная Словакии сыграет в группе А вместе с командами Канады, Казахстана, Германии, Дании, Швейцарии, Италии и Франции. Сборная России пропустит предстоящий турнир из-за дисквалификации Международной федерации хоккея.