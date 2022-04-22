Илья Воробьёв прокомментировал крупную победу над ЦСКА в третьем матче финала плей-офф КХЛ

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги третьего матча финальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (4:0, 2-1).

«Хорошая игра с нашей стороны. Пришлось много обороняться, хорошо воспользовалась моментами, Вася (Кошечкин. — Прим. «Чемпионата») сыграл хорошую игру. Двигаемся дальше. Сложно сказать, есть ли у нас запас. Пропусти один гол, и игра бы поменялась. Про запас очень сложно говорить в финале. Мы действительно провели очень качественный и хороший матч, но счёт в серии 2-1, и мы готовимся к следующей игре с хорошим соперником.

Есть ли у Лайпсика особый настрой на ЦСКА? Вы знаете, когда тебя меняют, то у многих игроков есть особый настрой. Дай бог, чтобы дальше так и продолжалось. Виделль в четвёртом звене – мой лучший ход в финале? Не знаю на счёт лучшего, надеюсь, что будет ещё лучше. А с Линусом получилось хорошо.

Могут ли сыграть Акользин и Кошелев? Сейчас посмотрим игру. Ответ стандартный. Но другого не дам, потому что будем разбирать игру и там уже будем решать, кто сыграл лучше, а кто похуже. Всё возможно, но сейчас у нас нет решения», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.