Игрокам и тренерам СКА вручили бронзовые медали чемпионата КХЛ.
«Сезон-2021/2022 завершён с бронзовыми медалями КХЛ. Для многих армейцев награды стали первыми на взрослом уровне. Эти медали принадлежат и всем болельщикам, поддерживавшим СКА на протяжении всего сезона — ваша поддержка на арене и у экранов неизменно гнала команду вперед и помогала побеждать. В следующем сезоне мы обязательно вернемся сильнее и вместе с вами будем вновь сражаться за Кубок Гагарина», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале санкт-петербургской команды.
Напомним, СКА занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф армейцы обыграли минское «Динамо» (4-0), а во втором оказались сильнее «Спартака» (4-1). В финале конференции уступили ЦСКА в семи матчах (3-4).
- 22 апреля 2022
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