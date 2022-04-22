Главный тренер «Вашингтона» — об Овечкине: он подаёт пример всей нашей команде

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о российском нападающем команды Александре Овечкине.

«Нет сомнений, что парни во главе с Алексом и Джоном Карлсоном смотрятся очень сильно в последнее время. Алекс вносит свой вклад в игру. Я думаю, что он выглядел очень здорово в матче с «Вегасом», да и против «Колорадо» тоже. Он подаёт пример всей нашей команде», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.

Напомним, благодаря голам в матче с «Вегасом» Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 21 заброшенной шайбы. Хоу находится на втором месте по этому показателю. Он забил 801 гол. На счету Овечкина 780 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.