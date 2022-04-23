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Валерий Ничушкин забросил 23-ю шайбу в сезоне НХЛ

Валерий Ничушкин забросил 23-ю шайбу в сезоне НХЛ
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 0:1. Единственную шайбу забросил российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, которому ассистировали Боуэн Байрэм и Кейл Макар. Эта шайба стала для форварда 23-й в текущем сезоне НХЛ. Теперь на его счету 49 (23+26) очков в 59 матчах.

Всего в НХЛ в активе Ничушкина 171 (69+102) результативное действие в 402 матчах.

«Колорадо» занимает первое место в Западной конференции. «Эдмонтон» находится на пятой позиции на Западе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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