Валерий Ничушкин забросил 23-ю шайбу в сезоне НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш».



На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 0:1. Единственную шайбу забросил российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, которому ассистировали Боуэн Байрэм и Кейл Макар. Эта шайба стала для форварда 23-й в текущем сезоне НХЛ. Теперь на его счету 49 (23+26) очков в 59 матчах.



Всего в НХЛ в активе Ничушкина 171 (69+102) результативное действие в 402 матчах.



«Колорадо» занимает первое место в Западной конференции. «Эдмонтон» находится на пятой позиции на Западе.

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