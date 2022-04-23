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Капризов стал седьмым игроком в нынешнем сезоне НХЛ, добравшимся до отметки в 100 очков

Капризов стал седьмым игроком в нынешнем сезоне НХЛ, добравшимся до отметки в 100 очков
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24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:2 после 2-го периода) добрался до отметки в 100+ очков, отметившись голом и ассистентским хет-триком.

Капризов стал седьмым игроком в нынешнем сезоне НХЛ, которому покорилась эта отметка. Он забрался на шестое место в списке лучших бомбардиров лиги, обойдя Мэттью Ткачука из «Калгари» (100 очков).

  • Коннор Макдэвид  («Эдмонтон Ойлерз») – 113 (43+70) очков;
  • Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз») – 113 (30+83) очков;
  • Джонни Годро («Калгари Флэймз») – 109 (38+71) очков;
  • Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») – 106 (54+52) очков;
  • Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») – 102 (58+44) очка;
  • Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») – 101 (45+56) очко;
  • Мэттью Ткачук («Калгари Флэймз») – 100 (40+60) очков.
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