Капризов стал первым российским хоккеистом, набравшим 100+ очков в текущем сезоне

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:2 после 2-го периода) добрался до отметки в 100+ очков, отметившись голом и ассистентским хет-триком.

Таким образом, Капризову удалось первым из российских хоккеистов набрать 100 или более очков в текущем сезоне. Ближе всего к этой отметке форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (22+74=96) и Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» (50+40=90).

Всего в НХЛ на счету Капризова 151 (73+78) результативное действие в 132 матчах при коэффициенте полезности «+35» и 50 минутах штрафного времени. Его контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон) рассчитан до окончания сезона-2025/2026.