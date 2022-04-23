Капризов стал первым российским хоккеистом, набравшим 100+ очков в текущем сезоне
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24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:2 после 2-го периода) добрался до отметки в 100+ очков, отметившись голом и ассистентским хет-триком.
Таким образом, Капризову удалось первым из российских хоккеистов набрать 100 или более очков в текущем сезоне. Ближе всего к этой отметке форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (22+74=96) и Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» (50+40=90).
Всего в НХЛ на счету Капризова 151 (73+78) результативное действие в 132 матчах при коэффициенте полезности «+35» и 50 минутах штрафного времени. Его контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон) рассчитан до окончания сезона-2025/2026.
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