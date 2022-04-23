Гол и три передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала ««Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Йоэль Эрикссон Эк (дважды), Райан Хартман, Матс Цуккарелло, Николя Делорье и российский нападающий Кирилл Капризов. Также Капризов отметился в этой встрече тремя результативными передачами. Российский защитник Дмитрий Куликов провёл игру без результативных действий.

За «Сиэтл» забивали Даниэль Спронг, Янни Гурд и Мэтти Бенирс.

«Миннесота» продлила победную серию в НХЛ до четырёх матчей. «Сиэтл», в свою очередь, прервал победную серию из трёх игр.