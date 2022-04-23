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Гол и три передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»

Гол и три передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала ««Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Йоэль Эрикссон Эк (дважды), Райан Хартман, Матс Цуккарелло, Николя Делорье и российский нападающий Кирилл Капризов. Также Капризов отметился в этой встрече тремя результативными передачами. Российский защитник Дмитрий Куликов провёл игру без результативных действий.

За «Сиэтл» забивали Даниэль Спронг, Янни Гурд и Мэтти Бенирс.

«Миннесота» продлила победную серию в НХЛ до четырёх матчей. «Сиэтл», в свою очередь, прервал победную серию из трёх игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Спронг (Донской) – 06:16 (5x5)   0:2 Гурд (Кульман, Макканн) – 10:20 (5x5)   1:2 Эрикссон Эк (Капризов, Фиала) – 16:01 (5x4)   2:2 Эрикссон Эк (Фиала, Болди) – 22:04 (5x5)   3:2 Капризов (Фиала, Эрикссон Эк) – 26:52 (5x4)   4:2 Хартман (Капризов) – 30:22 (5x5)   5:2 Цуккарелло (Фиала, Капризов) – 32:03 (5x4)   6:2 Делорье (Фиала, Джост) – 34:29 (5x5)   6:3 Бенирс (Данн, Макканн) – 45:16 (5x4)
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