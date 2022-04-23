Кирилл Капризов первым в истории «Миннесоты» набрал 100 очков за сезон

Российский нападающий Кирилл Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты Уайлд», который набрал 100 очков в сезоне Национальной хоккейной лиги.

В матче с «Сиэтл Кракен» (6:3) россиянин забил один гол и сделал три результативных передачи. Также сообщалось, что Капризову удалось первым из российских хоккеистов набрать 100 или более очков в текущем сезоне.

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 45 голов и сделал 56 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету Капризова 72 гола и 80 результативных передач в 132 играх.

В следующем матче «Миннесоте» предстоит провести матч с «Нэшвилл Предаторз». Игра пройдёт 25 апреля в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена».