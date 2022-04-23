Капризов повторил достижение Овечкина в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил достижение Александра Овечкина, Пола Карии, Джо Джуно и Люка Робитайла в Национальной хоккейной лиге, сообщается в «твиттере» StatsCentre.

Как сообщает источник, Капризов стал пятым левым вингером, который набрал 100+ очков в своём первом или втором сезоне НХЛ. Овечкину удалось набрать 106 очков в сезоне 2005/2006. Также это удавалось сделать Полу Карии (108 голов в сезоне 1995/1996), Джо Джуно (102 гола в сезоне 1992/1993) и Люку Робитайлу (111 голов в сезоне 1987/1988).

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 45 голов и сделал 56 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету Капризова 72 гола и 80 результативных передач.