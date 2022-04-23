Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Сиэтл»
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После игры регулярного чемпионата между «Миннесотой Уайлд» и «Сиэтл Кракен» (6:3) пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших игроков матча. Все три хоккеиста были выбраны из состава «Миннесоты».
Второй звездой встречи признан российский нападающий Кирилл Капризов. 24-летний российский нападающий забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.
Третьей звездой признан форвард Йоэль Эрикссон Эк, на счету которого дубль и одна голевая передача.
Победителем стал Кевин Фиала, сделавший пять результативных передач в игре.
После этого матча «Миннесота» набрала 107 очков и вышла на второе место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» имеет в активе 58 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице.
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