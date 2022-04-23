Александр Овечкин повторил результат Мартина Желины по сыгранным матчам в НХЛ
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В эти минуты в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
В игре принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1273-м в НХЛ. Российский форвард повторил достижение Мартина Желины по этому показателю и вышел на 77-е место в истории лиги.
Следующей целью Овечкина является защитник «Даллас Старз» Райан Сутер, на счету которого 1276 игр. Он занимает 76-е место по этому показателю, а ещё выше располагается Брайан Троттье (1279).
В нынешнем сезоне НХЛ 36-летний Овечкин принял участие в 76 матчах, в которых записал в свой актив 50 голов и сделал 40 результативных передач.
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