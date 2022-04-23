Две шайбы Ничушкина не помогли «Колорадо» в матче с «Эдмонтоном»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев — 6:3.

В составе «Эдмонтона» хет-триком отметился канадский нападающий Эвандер Кейн. Ещё по разу отличились Эван Бушар, Кайлер Ямамото и Крис Расселл.

За «Колорадо» дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, на счету которого в текущем сезоне НХЛ стало 23 шайбы. Ещё одну шайбу в концовке встречи забросил Натан Маккиннон.

«Эдмонтон» набрал 98 очков и занимает пятое место в таблице Западной конференции. «Колорадо», в свою очередь, имеет в своём активе 116 очков и продолжает возглавлять турнирную тублицу.