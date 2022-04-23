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Две шайбы Ничушкина не помогли «Колорадо» в матче с «Эдмонтоном»

Две шайбы Ничушкина не помогли «Колорадо» в матче с «Эдмонтоном»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев — 6:3.

В составе «Эдмонтона» хет-триком отметился канадский нападающий Эвандер Кейн. Ещё по разу отличились Эван Бушар, Кайлер Ямамото и Крис Расселл.

За «Колорадо» дублем отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, на счету которого в текущем сезоне НХЛ стало 23 шайбы. Ещё одну шайбу в концовке встречи забросил Натан Маккиннон.

«Эдмонтон» набрал 98 очков и занимает пятое место в таблице Западной конференции. «Колорадо», в свою очередь, имеет в своём активе 116 очков и продолжает возглавлять турнирную тублицу.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2022, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Байрэм, Макар) – 08:29 (5x5)   1:1 Кейн (Макдэвид) – 22:41 (5x5)   2:1 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Расселл) – 24:03 (5x5)   2:2 Ничушкин (Маккиннон, Бураковски) – 24:18 (5x5)   3:2 Кейн (Кит, Ямамото) – 28:19 (5x5)   4:2 Кейн (Макдэвид, Кулак) – 34:20 (5x5)   5:2 Ямамото (Кейн, Макдэвид) – 50:45 (5x5)   5:3 Маккиннон (Бураковски, Комфер) – 58:20 (6x5)   6:3 Расселл (Драйзайтль) – 58:47 (en)
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