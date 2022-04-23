Макдэвид единолично возглавил бомбардирскую гонку сезона НХЛ, превзойдя результат Юбердо

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (6:3).

Всего в 77 играх сезона на счету канадца стало 116 (43+73) баллов, благодаря чему он вновь единолично вышел на первое место в гонке бомбардиров. Вторым идёт нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо – 113 (30+83) очков в 77 матчах.

Отметку в 100 очков в этом сезоне на данный момент преодолели ещё пять игроков — нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро (109), форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (107), нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (102). Лучший из россиян — нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — набрал 101 очко и располагается на шестом месте в общем зачёте. А седьмое место занимает форвард «Калгари» Мэттью Ткачук (100).