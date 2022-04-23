Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид единолично возглавил бомбардирскую гонку сезона НХЛ, превзойдя результат Юбердо

Макдэвид единолично возглавил бомбардирскую гонку сезона НХЛ, превзойдя результат Юбердо
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (6:3).

Всего в 77 играх сезона на счету канадца стало 116 (43+73) баллов, благодаря чему он вновь единолично вышел на первое место в гонке бомбардиров. Вторым идёт нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо – 113 (30+83) очков в 77 матчах.

Отметку в 100 очков в этом сезоне на данный момент преодолели ещё пять игроков — нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро (109), форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (107), нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (102). Лучший из россиян — нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — набрал 101 очко и располагается на шестом месте в общем зачёте. А седьмое место занимает форвард «Калгари» Мэттью Ткачук (100).

Новость по теме
Капризов стал седьмым игроком в нынешнем сезоне НХЛ, добравшимся до отметки в 100 очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022