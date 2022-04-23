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«Эдмонтон» стал пятой командой, которая вышла в плей-офф в Западной конференции НХЛ

«Эдмонтон» стал пятой командой, которая вышла в плей-офф в Западной конференции НХЛ
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев 6:3. Таким образом «Эдмонтон» стал пятой командой Западной конференции, вышедшей в плеф-офф НХЛ.

Ранее путёвку в плей-офф себе гарантировали четыре клуба Западной конференции, а именно: «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд», «Калгари Флэймз», и «Сент-Луис Блюз».

На данный момент в розыгрыше остаётся последняя, шестая путёвка, дающая право прямого выхода в плей-офф НХЛ.

Напомним, действующим чемпионом НХЛ является представитель Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг», который ранее уже обеспечил себе участие в плей-офф текущего сезона.

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