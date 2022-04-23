Коннор Макдэвид повторил личный рекорд по очкам в сезоне НХЛ

Канадский нападающий Коннор Макдэвид повторил личный рекорд по набранным очкам в сезоне Национальной хоккейной лиги.

В матче с «Колорадо Эвеланш» (6:3) форвард сделал три результативные передачи и набрал 116 очков в сезоне. Ранее ему удавалось набрать такое количество очков в сезоне 2018/19.

В нынешнем сезоне НХЛ Макдэвид принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 43 гола и сделал 73 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ на счету канадца 238 голов и 452 результативные передачи в 484 играх.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» стал пятой командой, которая вышла в плей-офф в Западной конференции НХЛ. В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Матч состоится 24 апреля.