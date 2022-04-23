Кирилл Капризов, впервые набравший 100 очков в НХЛ, прокомментировал новое достижение

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов после победы в матче с «Сиэтл Кракен» (6:3) прокомментировал своё достижение. Россиянин набрал 4 (1+3) результативных балла и стал первым игроком в истории «дикарей», набравшим 100 очков за сезон.
«Огромное спасибо всем болельщикам. Также хочу поблагодарить всех моих партнёров и клуб в целом. Конечно, 100 очков — это огромное достижение, я чрезвычайно всем благодарен и счастлив. Разумеется, очень важно было добиться хорошего результата сегодня, победа сделала вечер ещё более приятным», – приводит слова Капризова The Athletic.
Напомним, в нынешнем сезоне форвард принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 45 голов и сделал 56 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету Капризова 72 гола и 80 результативных передач в 132 играх.
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