«Вашингтон» обыграл «Аризону», Овечкин и Кузнецов — без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей забили Конор Шири и Джон Карлсон. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с показателем полезности «+1».
«Аризона» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 50 очков. Серия поражений команды составляет девять матчей. «Вашингтон», в свою очередь, набрав 99 очков, занимает восьмое место в Восточной конференции. За последние четыре матча команда одержала три победы и потерпела одно поражение.
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