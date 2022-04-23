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Александр Овечкин прервал голевую серию

Александр Овечкин прервал голевую серию
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забили Конор Шири и Джон Карлсон. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Таким образом, российский форвард прервал голевую серию, которая составляла три матча: с «Монреаль Канадиенс» (8:4), «Колорадо Эвеланш» (3:2) и «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ). За 18 минут 20 секунд на льду Овечкин нанёс три броска в створ ворот.

Отметим, что в апреле форвард принял участие в 10 матчах, в семи из которых поражал ворота соперников. Всего в текущем сезоне на его счету 76 матчей и 90 (50+40) результативных баллов.

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