Историческое достижение Капризова, заявление WTA по скандалу на Уимблдоне. Главное к утру

Рекорд Кирилла Капризова, ошибка Казарцева в матче «Сочи» — «Локомотив», заявление WTA по поводу отстранения россиян и белорусов от Уимблдона и другие главные новости к утру в подборке «Чемпионата».