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Историческое достижение Капризова, заявление WTA по скандалу на Уимблдоне. Главное к утру

Историческое достижение Капризова, заявление WTA по скандалу на Уимблдоне. Главное к утру
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Рекорд Кирилла Капризова, ошибка Казарцева в матче «Сочи» — «Локомотив», заявление WTA по поводу отстранения россиян и белорусов от Уимблдона и другие главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Кирилл Капризов первым в истории «Миннесоты» набрал 100 очков за сезон.
  2. Украинец Долгополов обрушился с критикой на Рублёва за его слова о пожертвовании призовых.
  3. «Металлург» крупно обыграл ЦСКА и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина.
  4. Российский хоккеист принял румынское гражданство, чтобы сыграть на чемпионате мира — 2022.
  5. «Вашингтон» обыграл «Аризону», Овечкин и Кузнецов — без очков.
  6. Рангник подтвердил, что Погба не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».
  7. Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре «Сочи».
  8. Михайлов проиграл Барсоле в соглавном бою турнира Bellator 278.
  9. Опубликовано заявление главы WTA по поводу отстранения россиян и белорусов от Уимблдона.
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