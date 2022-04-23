Историческое достижение Капризова, заявление WTA по скандалу на Уимблдоне. Главное к утру
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Рекорд Кирилла Капризова, ошибка Казарцева в матче «Сочи» — «Локомотив», заявление WTA по поводу отстранения россиян и белорусов от Уимблдона и другие главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
- Кирилл Капризов первым в истории «Миннесоты» набрал 100 очков за сезон.
- Украинец Долгополов обрушился с критикой на Рублёва за его слова о пожертвовании призовых.
- «Металлург» крупно обыграл ЦСКА и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина.
- Российский хоккеист принял румынское гражданство, чтобы сыграть на чемпионате мира — 2022.
- «Вашингтон» обыграл «Аризону», Овечкин и Кузнецов — без очков.
- Рангник подтвердил, что Погба не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».
- Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре «Сочи».
- Михайлов проиграл Барсоле в соглавном бою турнира Bellator 278.
- Опубликовано заявление главы WTA по поводу отстранения россиян и белорусов от Уимблдона.
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