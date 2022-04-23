Капризов стал третьим левым крайним форвардом в истории НХЛ по скорости набора 150 очков

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал третьим игроком в истории НХЛ по скорости достижения отметки в 150 очков среди левых крайних нападающих, сообщает пресс-служба лиги.
Как сообщает источник, Капризов, набравший 150 результативных баллов за 132 матча, уступает лишь двум игрокам в истории лиги: Си Деннени (95 матчей) и Александру Овечкину (114).
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» обыграла «Сиэтл Кракен» со счётом 6:3. В этой встрече Капризов забил гол и сделал три результативные передачи. Ему удалось первым среди российских игроков набрать 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.
В текущем сезоне Капризов принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 45 голов и сделал 56 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету Капризова 72 гола и 80 результативных передач.
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