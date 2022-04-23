Капризов стал 7-м игроком в истории НХЛ, набравшим 100+ очков на второй год после дебюта

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:3) набрал 4 (1+3) балла и довёл свой результативный счёт в сезоне до 101 очка.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Капризов стал седьмым игроком в НХЛ за последние 30 лет, который смог набрать не менее 100 очков на второй год после прибытия в лигу. Остальные шесть игроков — Павел Буре (110 в сезоне-1992/1993), Пол Кария (108 в сезоне-1995/1996), Петер Форсберг (116 в сезоне-1995/1996), Эрик Стаал (100 в сезоне-2005/2006), Сидни Кросби (120 в сезоне-2006/2007) и Коннор Макдэвид (100 в сезоне-2016/2017).
В текущем сезоне Капризов принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 45 голов и сделал 56 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету Капризова 72 гола и 80 результативных передач.
- 23 апреля 2022
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