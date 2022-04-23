Гонка снайперов НХЛ: Капризов вышел на единоличное пятое место, Овечкин остался четвёртым

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:3) забросил шайбу. Она стала для форварда 45-й после 77 встреч текущего сезона.
Благодаря этому Капризов вышел на единоличное пятое место в списке лучших снайперов нынешнего регулярного чемпионата, обойдя нападающего «Виннипег Джетс» Кайла Коннора (44 гола в 75 матчах). На четвёртой позиции расположился российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший 50 шайб в 76 встречах.
Третьим в списке идёт форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер с 51 голом в 78 матчах. На второй позиции находится нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, забросивший 54 шайбы в 77 встречах. Лидирует форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, на его счету 58 голов в 70 матчах.
- 23 апреля 2022
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
15:55
-
15:31
-
15:17
-
15:13
-
14:53
-
14:35
-
14:17
-
13:55
-
13:51
-
13:35
-
13:15
-
12:55
-
12:34
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
11:02
-
10:50
-
10:35
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:38
-
08:15
-
08:08
-
08:00
-
07:30
-
07:17
-
07:16