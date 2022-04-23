Гонка снайперов НХЛ: Капризов вышел на единоличное пятое место, Овечкин остался четвёртым

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:3) забросил шайбу. Она стала для форварда 45-й после 77 встреч текущего сезона.

Благодаря этому Капризов вышел на единоличное пятое место в списке лучших снайперов нынешнего регулярного чемпионата, обойдя нападающего «Виннипег Джетс» Кайла Коннора (44 гола в 75 матчах). На четвёртой позиции расположился российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший 50 шайб в 76 встречах.

Третьим в списке идёт форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер с 51 голом в 78 матчах. На второй позиции находится нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, забросивший 54 шайбы в 77 встречах. Лидирует форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, на его счету 58 голов в 70 матчах.