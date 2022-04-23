Борис Михайлов оценил рекорд Капризова, набравшего 100 очков впервые в истории «Миннесоты»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на достижение российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Форвард забил гол и отдал результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:3), суммарно набрав 4 (1+3) балла. Он впервые в заокеанской карьере набрал 100 очков и стал первым игроком в истории франшизы, добравшимся до этой отметки.
«Для меня нет удивления, что Кирилл набрал 100 очков за «Миннесоту». Он всегда нацелен на ворота, хорошо видит площадку, отдаёт пас. Капризов — коллективный игрок, командный. Для меня его результативность не удивление. Думаю, в дальнейшем он будет только прибавлять и удивлять не только нас с вами, но и своих соперников в НХЛ.
Капризов как игрок вырывается в лидеры среди хоккеистов, которые представляют в НХЛ российский хоккей», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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