«Просто играть. Получать удовольствие». Капризов рассказал о планах на конец сезона НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов после победы в матче с «Сиэтл Кракен» (6:3) поделился мыслями о планах на конец сезона и о своём достижении в 101 очко в сезоне.
«Просто играть. Получать удовольствие.
Если честно, не думал о 100 очках. Рад, что удалось это сделать. Это большое достижение — попасть в список [россиян, набиравших по 100 очков за сезон]. В конечном итоге я хочу не сбавлять темпа, продолжать прогрессировать и становиться лучше. В начале сезона была пара матчей, когда я не набирал очков, и слава богу, что команда всё равно побеждала и остальные ребята хорошо играли. Для меня это большое достижение, благодарен за то, что оказался в одной компании с такими великими игроками, но в конечном итоге надо не терять концентрации. Впереди плей-офф, и главное — становиться лучше с каждой игрой, не сбавлять темпа», — сказал Капризов.
- 23 апреля 2022
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