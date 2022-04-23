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Каменский: горжусь Капризовым! 100 очков — большое достижение и весомый вклад в команду

Каменский: горжусь Капризовым! 100 очков — большое достижение и весомый вклад в команду
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Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский отреагировал на достижение российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Форвард впервые в заокеанской карьере набрал 100 очков и стал первым игроком в истории франшизы, добравшимся до этой отметки.

«Ничуть не удивлён результативностью Капризова, я просто горжусь им! Очень рад за Кирилла, что ему удалось набрать 100 очков, потому что для хоккеиста, играющего в НХЛ, это большой результат. Это большое личное достижение и весомый вклад в командные действия. А стать ещё и первым в истории своего клуба — приятный бонус.

За Кирилла можно только порадоваться и пожелать, чтобы каждый сезон он набирал более 100 очков. У Капризова есть для этого все данные. Мы не можем называть его лучшим, но Кирилл однозначно один из лучших россиян, да и игроков в НХЛ. У нас много ребят, которые играют здорово, забивают, радуют нас и приносят результат своим командам», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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