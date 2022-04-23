Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов поднялся на шестое место, он на очко отстаёт от Мэттьюса

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (6:3) забил гол и отдал результативные передачи, суммарно набрав 4 (1+3) балла.

Россиянин довёл свой результативный счёт в текущем сезоне до 101 (45+56) очка. Благодаря этому он поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата. Капризов обошёл нападающего «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачука, на счету которого 100 (40+60) очков в 78 матчах. На пятом месте находится форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, набравший 102 (58+44) балла в 70 встречах.

Четвёртую позицию занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (107 (54+53)), третью — игрок «Калгари» Джонни Годро (109 (38+71)). На втором месте расположился форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо (113 (30+83)). Лидирует капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 116 (43+73) очка в 77 матчах.