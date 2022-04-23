Новиков: этот сезон должен всех отрезвить и наладить организацию в «Динамо»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о неоднозначных итогах выступления московского «Динамо» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Московский клубный хоккей всегда был лидером отечественного спорта, но если у «Спартака» и ЦСКА были и сложные моменты в истории, то «Динамо» практически всегда отличалось завидной стабильностью. Если говорить о нынешнем столетии, то и в начале века, и в середине 10-х годов красно-белые и красно-синие хотели бы многое у «динамовской» организации взять.

К сожалению, в последние годы у «Динамо» обозначились проблемы. Слежу за российским футболом и могу сказать, что, наверное, впервые за долгое время в большом клубе «Динамо» футбольная часть в плане результата и особенно в плане организации заметно обогнала хоккейную. Хотя много лет всё было наоборот. Это тревожный звонок для хоккейного «Динамо».

В чём главная причина? У «Динамо» неплохой кадровый состав команды, лучше, чем у «Спартака», и примерно одного уровня с ЦСКА. Значит, есть проблемы внутри организации. Считаю, когда вокруг твоих лучших игроков, Шипачёва или Войнова, возникает атмосфера неопределённости и запускаются слухи об обменах, это работает против всей команды. И таких вроде бы мелочей в сезоне было много.

Кухарка не может управлять государством — и это относится и к любой спортивной команде. Нужны чёткость и тонкость в управлении, профессионализм. И это относится не только к «Динамо», но и к ряду других хоккейных команд России. Сильное «Динамо» нужно не только московскому хоккею, но и всей КХЛ. Думаю, этот сезон отрезвит всех, и бело-голубые разберутся внутри, наладят, кто и за что отвечает. Другого выхода нет», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.