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Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 23 апреля

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 23 апреля
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 23 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

В стартовой встрече дня «Оттава Сенаторз» в серии буллитов сломила сопротивление «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Рослович (Силлинджер, Джонсон) – 11:20 (5x4)   1:1 Ткачук (Батерсон, Норрис) – 47:06 (5x5)   1:2 Штюцле – 65:00 (ПБ)

«Миннесота Уайлд» уверенно обыграла «Сиэтл Кракен» благодаря бенефису Кирилла Капризова и Кевина Фиалы.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Спронг (Донской) – 06:16 (5x5)   0:2 Гурд (Кульман, Макканн) – 10:20 (5x5)   1:2 Эрикссон Эк (Капризов, Фиала) – 16:01 (5x4)   2:2 Эрикссон Эк (Фиала, Болди) – 22:04 (5x5)   3:2 Капризов (Фиала, Эрикссон Эк) – 26:52 (5x4)   4:2 Хартман (Капризов) – 30:22 (5x5)   5:2 Цуккарелло (Фиала, Капризов) – 32:03 (5x4)   6:2 Делорье (Фиала, Джост) – 34:29 (5x5)   6:3 Бенирс (Данн, Макканн) – 45:16 (5x4)

Хет-трик Эвандера Кейна принёс «Эдмонтон Ойлерз» победу в матче с «Колорадо Эвеланш» и официально вывел команду в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2022, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Байрэм, Макар) – 08:29 (5x5)   1:1 Кейн (Макдэвид) – 22:41 (5x5)   2:1 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Расселл) – 24:03 (5x5)   2:2 Ничушкин (Маккиннон, Бураковски) – 24:18 (5x5)   3:2 Кейн (Кит, Ямамото) – 28:19 (5x5)   4:2 Кейн (Макдэвид, Кулак) – 34:20 (5x5)   5:2 Ямамото (Кейн, Макдэвид) – 50:45 (5x5)   5:3 Маккиннон (Бураковски, Комфер) – 58:20 (6x5)   6:3 Расселл (Драйзайтль) – 58:47 (en)

«Вашингтон Кэпиталз» всухую обыграл «Аризону Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2022, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
0 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Шири (Бекстрём, Шульц) – 11:33 (5x5)   0:2 Карлсон (Дауд, Шири) – 59:24 (en)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (118 очков, 77 матчей), «Каролина Харрикейнз» (108, 78), «Торонто Мэйпл Лифс» (108, 78), «Нью-Йорк Рейнджерс» (108, 78), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (102, 77), «Бостон Брюинз» (99, 77), «Питтсбург Пингвинз» (99, 78) и «Вашингтон Кэпиталз» (97, 77).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (116 очков, 78 матчей), «Миннесота Уайлд» (107, 78), «Калгари Флэймз» (106, 78), «Сент-Луис Блюз» (105, 78), «Эдмонтон Ойлерз» (98, 78), «Лос-Анджелес Кингз» (94, 79), «Нэшвилл Предаторз» (93, 77), и «Даллас Старз» (91, 78).

Турнирная таблица НХЛ
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