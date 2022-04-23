Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 23 апреля

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 23 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

В стартовой встрече дня «Оттава Сенаторз» в серии буллитов сломила сопротивление «Коламбус Блю Джекетс».

«Миннесота Уайлд» уверенно обыграла «Сиэтл Кракен» благодаря бенефису Кирилла Капризова и Кевина Фиалы.

Хет-трик Эвандера Кейна принёс «Эдмонтон Ойлерз» победу в матче с «Колорадо Эвеланш» и официально вывел команду в плей-офф.

«Вашингтон Кэпиталз» всухую обыграл «Аризону Койотс».

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (118 очков, 77 матчей), «Каролина Харрикейнз» (108, 78), «Торонто Мэйпл Лифс» (108, 78), «Нью-Йорк Рейнджерс» (108, 78), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (102, 77), «Бостон Брюинз» (99, 77), «Питтсбург Пингвинз» (99, 78) и «Вашингтон Кэпиталз» (97, 77).



На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (116 очков, 78 матчей), «Миннесота Уайлд» (107, 78), «Калгари Флэймз» (106, 78), «Сент-Луис Блюз» (105, 78), «Эдмонтон Ойлерз» (98, 78), «Лос-Анджелес Кингз» (94, 79), «Нэшвилл Предаторз» (93, 77), и «Даллас Старз» (91, 78).